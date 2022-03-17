Москва онлайн покажет экскурсию по выставке "Механический театр Леонардо да Винчи"

Фото: vzmoscow.ru

18 марта зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят экскурсию по выставке "Механический театр Леонардо да Винчи". Экскурсовод расскажет о вкладе ученого в мировую науку и продемонстрирует наиболее интересные изобретения.

На выставке будут представлены 50 экспонатов, в числе которых подъемники, оружие, летательные аппараты. Экспозиция даст возможность познакомиться с Леонардо да Винчи как c инженером и ученым, а также понять законы физики и механики.

Смотрите прямую трансляцию 18 марта в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.