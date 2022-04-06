В ГД раскритиковали призыв литовского политика изолироваться от России в сфере культуры

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпенко раскритиковала призыв литовского политика изолироваться от России в сфере культуры. Депутат прокомментировала заявление спикера парламента Литвы Виктории Чмилите-Нильсен в беседе с RT.
"Они могут изолироваться, но российская культура – очень заметное явление мировой культуры. Поэтому, если они откажутся от платформы российской культуры, они станут намного беднее", – подчеркнула Драпенко.
При этом, по словам депутата, Россия "оставит себе" достижения мировой культуры.
"В том числе и европейской. Мы не собираемся отгораживаться, мы, наоборот, будем изучать их достижения", – пояснила парламентарий.
Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой оценил идею Лондонской национальной галереи переименовать картину Эдгара Дега "Русские танцовщицы" в "Украинских танцовщиц". Он назвал данное предложение политическим беспределом.
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