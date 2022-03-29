Артистам гарантируют МРОТ во время неучастия в спектаклях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Творческим работникам установят гарантированный минимум оплаты труда в период их неучастия в спектаклях (например, при отмене постановок) или репетициях. Об этом сообщает газета "Известия".

Инициативу по выплате не ниже уровня минимального размера оплаты труда по регионам, предложенную Минтрудом, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Гарантированный минимум оплаты труда для артистов предлагается рассчитывать на основании должностного оклада и надбавок. Данная норма может вступить в силу с 1 сентября 2022 года в случае успешного рассмотрения закона в Госдуме.

Председатель правления ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что действующая версия Трудового кодекса РФ подразумевает выплаты артистам за простой в рамках трудового договора, однако ни минимальные стандарты, ни жесткие требования по данному направлению не прописаны.

Ранее сообщалось, что правительство РФ окажет дополнительную помощь в трудоустройстве молодежи без опыта работы. Глава кабмина Михаил Мишустин подчеркнул, что меры поддержки распространятся также на инвалидов, детей-сирот и ряд других категорий граждан.