Кабмин окажет помощь в трудоустройстве выпускникам вузов, инвалидам и сиротам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Правительство РФ окажет дополнительную помощь в трудоустройстве молодежи без опыта работы. Об этом заявил Михаил Мишустин на встрече с членами думской фракции партии "Новые люди".

"Правительство обязательно окажет дополнительную помощь при трудоустройстве, в частности выпускникам колледжей и вузов без опыта работы, а также инвалидам, детям-сиротам, родителям несовершеннолетних детей и молодых людей без среднего и профессионального образования", – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что российское правительство направит свыше 39 миллиардов рублей на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях санкций Запада.

Свыше 25,5 миллиарда рублей направят на создание в регионах временных рабочих мест для россиян, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для зарегистрированных на бирже труда граждан. Такую помощь смогут получить 400 тысяч россиян.

Более 7 миллиардов рублей направят на реализацию региональных программ. Еще около 6 миллиардов рублей направят на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов.