Движение поездов "Аэроэкспресс" до аэропорта Шереметьево приостановят 26 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Компания "Аэрофлот" напомнила пассажирам об изменениях в работе поездов "Аэроэкспресс" на участке до аэропорта Шереметьево. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

"Обратите внимание: 26 ноября не будет движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево", – указано в обращении.

Кроме того, в первой половине дня 27 ноября станет ограничено движение поездов между Белорусским вокзалом и аэропортом.

Пассажиров попросили временно пользоваться экспресс-автобусами от станции метро "Ховрино". В пути придется провести порядка 20 минут. Следует заранее планировать выезд с учетом всех изменений.

Ранее в пресс-службе МЖД напомнили об изменении расписания пригородных поездов на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги и МЦД-1. Ограничения вводятся на период с 26 ноября по 28 декабря.

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