Поезда МЦД-2 и Курского направления МЖД задерживаются из-за человека на пути

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Поезда второго маршрута Московского центрального диаметра и Курского направления Московской железной дороги задерживаются из-за человека на пути. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

По данным перевозчика, человека обнаружили на пути у станции Кутузовская. Из-за этого два поезда по направлению к Москве задерживаются. Время опоздания может доходить до 9 минут.

Ранее сообщалось, что в ночь с 19 на 20 ноября на МЦД-2 изменится расписание поездов. Так, из-за подготовки к запуску МЦД-4 на центральном участке линии между станциями Рижская и Курская интервалы движения поездов будут увеличены до 1 часа. Изменения будут действовать с 01:30 ночи 19 ноября по 04:30 утра 20 ноября.



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