ЦППК запустила первую "Иволгу 3.0" с пассажирами

Фото: пресс-служба ЦППК

На второй Московский центральный диаметр (МЦД-2) вышел первый поезд нового поколения "Иволга 3.0". Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

"Выход поездов "Иволга 3.0" на маршруты прошел в рамках подготовки к запуску новых диаметров, в котором ЦППК участвует совместно с департаментом транспорта города Москвы, правительством Московской области и РЖД", – говорится в сообщении.

Генеральный директор ЦППК Иван Конев сообщил, что перед запуском составов специалисты провели техническую обкатку. С 5 апреля "Иволги 3.0" будут периодически курсировать на маршруте МЦД-2 Нахабино – Подольск – Нахабино в дневные часы. Позже поезда запустят по маршрутам будущих МЦД-3 и МЦД-4.

В новых поездах появились зарядки для элетросамокатов, подлокотники, разъемы TYPE-C и столики с беспроводными зарядными устройствами для телефонов. Число USB-разъемов и сидений для пассажиров увеличили. Обивка сидений в новых поездах выполнена в желтом цвете.

Помимо этого, подвижные составы оснастили системами климат-контроля и обеззараживания воздуха, широкими дверями и пандусами.

"Новые поезда удобны не только для пассажиров, но и для машинистов – они снабжены цифровыми системами управления и диагностики, средствами видеонаблюдения и контроля бдительности, датчиками задымления, экстренной связью "пассажир-машинист" и крэш-модулями", – сообщили в пресс-службе.

До этого Сергей Собянин сообщил, что движение поездов по МЦД-3 и МЦД-4 могут запустить в сентябре.

Говоря о МЦД-3, мэр отметил, что в будущем проект может перерасти в целую скоростную магистраль до Санкт-Петербурга. МЦД-4 пройдет через семь столичных вокзалов.

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