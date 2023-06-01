График поездов Савеловского, Белорусского и Ярославского направлений МЖД изменится в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График движения поездов Савеловского, Белорусского и Ярославского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится в июне. Об этом сообщила пресс-служба столичной магистрали.

"Расписание пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Ярославского направлений МЖД изменится в июне в связи с развитием пассажирской инфраструктуры", – отмечается в сообщении.

На Савеловском направлении в будни с 1 по 30 июня с 22:30 до 06:00 на станции Лианозово продолжатся работы по возведению северного и южного вестибюлей, двух платформ, а также реконструкция контактной сети.

На участке Каналстрой – Вербилки в июне с 10:50 до 14:30 модернизируют объекты энергообеспечения. На стации Икша 3, 4, 9–12 июня с 19:00 до 06:00 и 4 и 5 июня с 23:00 до 09:30 заменят четыре стрелочных перевода.

Из-за этих работ будут увеличены интервалы движения электропоездов. Кроме того, некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту, часть поездов на Савеловском и Белорусском направлениях, на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) и некоторые поезда в аэропорт Шереметьево отменят, а также изменят время отправления, прибытия и количество остановок на пути.

На Ярославском направлении в будни с 5 по 21 июня с 21:00 до 05:30 пройдут ремонтно-путевые работы на перегоне Мытищи – Пушкино. В выходные с 10:00 3 июня до 10:00 4 июня работы проведут на участке Лосиноостровская – Москва. Из-за этого отменят некоторые электрички и экспрессы между Москвой, Мытищами и Пушкино, с 5 по 9 июня – между Москвой, Сергиевым Посадом и Александровом. В выходные 3 и 4 июня часть поездов не будут останавливаться на платформах Москва-3, Маленковкая, Яуза, Лось, Перловская и Тайнинская.

Ранее в пресс-службе столичного Дептранса сообщили, что электрички и поезда "Аэроэкспресс" Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) будут следовать по будням по измененному графику в период с 5 по 29 июня.

Ознакомиться с детальным расписанием движения составов можно в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте ЦППК.



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