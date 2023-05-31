Расписание электричек и аэроэкспрессов изменится на Савеловском направлении МЖД с 5 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Электрички и поезда "Аэроэкспресс" Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) будут следовать по будням по измененному графику в период с 5 по 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Изменения коснутся поездов, следующих во временной интервал с 19:00 до 06:00. С 19:00 до 22:00 интервалы движения будут увеличены до 20 минут, после 22:00 ожидать состав придется около часа. Некоторые поезда после 22:00 выведут из расписания, другие проследуют с измененными остановками на участке Дергунино – Лобня.

Подобные изменения обусловлены строительством транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Лианозово". Работы пройдут в ночные часы, когда число пассажиров меньше.

Пассажирам напомнили, что добраться до аэропорта Шереметьево можно от станции метро "Ховрино". Оттуда отправляются автобусы.

Ознакомиться с детальным расписанием движения составов можно в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте ЦППК.

Помимо этого, "Аэроэкспресс" 2 и 3 июня отменит ряд рейсов до аэропорта Внуково и обратно в связи с проведением планового ремонта на железной дороге. Некоторые поезда отменят. Пассажирам рекомендовали ознакомиться с расписанием заранее.

