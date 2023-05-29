Расписание движения поездов на Ленинградском направлении изменится с 30 мая по 4 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

График движения поездов на Ленинградском направлении изменится в период с 30 мая по 4 июня, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По будням будут увеличены интервалы движения поездов с 11:30 до 15:30 – до 2 часов, после 20:00 – до 40 минут. Кроме того, в пиковые часы интервал будет частично увеличен до 20 минут.

В выходные дни интервалы движения поездов увеличат до 40 минут в течение всего дня. 3 июня при движении в Москву поезда также не будут останавливаться на станции Фирсановская. В Дептрансе порекомендовали пользоваться альтернативным автобусным маршрутом № 2 до станции Сходня.

Отмечается, что в течение всего периода часть поездов будет следовать от/до станций Сходня и Химки. Другая часть поездов отменена, еще часть проследует с отменой остановок на участке от Крюкова до Ленинградского вокзала.

Как уточнили в ведомстве, изменения необходимы для проведения модернизации инфраструктуры на станции Крюково в рамках подготовки к запуску МЦД-3.

Ранее сообщалось об изменениях в графике движения поездов на восточном радиусе будущего МЦД-4 с 2 по 5 июня. Они также связаны с подготовкой к запуску четвертого диаметра.

Отмечается, что поезда в Москву будут следовать по третьему главному пути. Работы будут проводить в выходные дни – во время наименьшего пассажиропотока.