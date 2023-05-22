График поездов на Казанском направлении МЖД изменится с 27 мая до 10 июля

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Расписание электричек Казанского направления Московской железной дороги изменится с 27 мая до 10 июля в связи с развитием инфраструктуры для МЦД-3, сообщает ТАСС.

У некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, а также количество остановок. Часть электричек будут следовать по укороченному маршруту, еще несколько и вовсе выведут из расписания.

График движения поездов изменится на период переключения 3-го и 4-го главных путей с временного на постоянное местоположение. Одновременно идет завершающий этап строительства поворотного тоннеля. За 44 дня железнодорожники проведут масштабные работы.

Пассажирам рекомендуют заранее планировать маршруты.

Ранее сообщалось, что с 22 по 30 мая на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) организуют путевые работы, из-за чего изменится график движения поездов. Изменения произойдут в графике движения поездов, следующих по маршрутам:

Москва – Ипподром – Виноградово – 88-й километр – Голутвин;

Москва – Куровская – Шатура – Черусти;

Рязань-1 – Дивово – Голутвин;

Рязань-1 – Ясаково;

Рязань-1 – Сасово;

Рязань-1 – Узуново.