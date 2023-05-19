Расписание движения поездов изменится на Казанском направлении МЖД с 22 по 30 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В период с 22 по 30 мая на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) организуют путевые работы, из-за чего изменится график движения поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале магистрали.

"Путевые работы идут полным ходом. Ремонтируем пути на участке Шиферная – Пески: 22–23 мая с 06:00 до 16:00, с 06:25 24 мая до 14:25 26 мая, 29–30 мая с 06:25 до 14:25", – говорится в сообщении.

Изменения произойдут в графике движения поездов, следующих по маршрутам:

Москва – Ипподром – Виноградово – 88-й километр – Голутвин;

Москва – Куровская – Шатура – Черусти;

Рязань-1 – Дивово – Голутвин;

Рязань-1 – Ясаково;

Рязань-1 – Сасово;

Рязань-1 – Узуново.

Некоторые электрички проследуют по укороченным маршрутам, часть выведут из расписания, другие поезда будут отбывать со станций в другое время. В связи с этим пассажирам рекомендовали заранее планировать маршруты.

Актуальная информация о движении поездов доступна на сайте ОАО "РЖД" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Помимо этого, с 20 мая по выходным на участке от "Савеловской" до "Боровицкой" Московского метрополитена не будут ходить поезда. Станции временно станут конечными для пассажиров. Подобные ограничения вызваны ремонтом на станциях "Менделеевская", "Чеховская" и "Цветной бульвар".

