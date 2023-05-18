Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание поездов на Киевском направлении МЖД изменится с 20 мая по 3 июня для проведения ремонтных работ на участке Киевский вокзал – Минская. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"В указанные даты закроют один из главных путей на участке от Минской до Киевского вокзала – в это время будут готовить инфраструктуру к запуску D4", – указано в сообщении.

Часть пригородных поездов проследуют только от станции Минской или до нее вместо Киевского вокзала, также на участке будет увеличен интервал до 30 минут, отметили в ведомстве.

Изменения будут касаться и расписания аэроэкспрессов, следующих в аэропорт Внуково: интервал между поездами будет частично увеличен до двух часов. Пассажиры могут изучить актуальный график движения на сайте компании.

Поезда продолжат следовать по двум другим путям, подчеркнули в ведомстве. Дептранс призвал пассажиров сверяться с расписанием в приложении или на сайте перевозчика, а также планировать все поездки заранее.

Ранее сообщалось, что расписание поездов на участке от Солнечной до Новопеределкино Киевского направления изменится с 8 мая по 15 августа.

В указанный период, во временном интервале с 11:30 до 15:30, полностью не будет движения в обе стороны. Интервал движения в пиковые часы составят до одного часа, в остальное время – до 1,5 часа.

