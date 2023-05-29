Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание поездов на восточном радиусе будущего МЦД-4 изменится с 2 по 5 июня, сообщается в телеграм-канале Дептранса. Это необходимо для подготовки к запуску диаметра.

С 23:50 2 июня до 03:50 5 июня интервалы движения будут увеличены до 30–40 минут. Кроме того, в сторону Москвы 3 и 4 июня поезда не будут останавливаться на станциях Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское. Часть поездов отменят.

На участке от Реутова до Железнодорожной значительно ограничат движение. В это время на станции Железнодорожная будут идти работы по подготовке к запуску четвертого диаметра.

Поезда в Москву будут следовать по третьему главному пути. Работы будут проводить в выходные дни – во время наименьшего пассажиропотока.

Ранее сообщалось, что с 27 мая по 10 июля изменится расписание электричек Казанского направления МЖД. Это связано с развитием инфраструктуры для МЦД-3.

