Дополнительный поезд запустят между Москвой и Архангельском с 26 мая

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Российские железные дороги (РЖД) запустят дополнительный поезд между Москвой и Архангельском с 26 мая. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале компании.

"В связи с реконструкцией аэропорта в Архангельске с 26 мая запускаем дополнительный поезд дальнего следования № 234/233 Москва – Архангельск", – сообщается в публикации.

В РЖД уточнили, что поезд будет ходить каждый день, исключая дни, когда специалисты будут проводить работы по обслуживанию инфраструктуры. В нем будут предусмотрены как места в купе, так и места плацкартного формата. Кроме того, в составе будет вагон с местами для маломобильных граждан.

Пассажиры смогут заходить и выходить на остановках в Александрове, Ярославле, Данилове, Вологде и других населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что РЖД увеличили глубину продажи билетов на некоторые поезда из Москвы. Пассажиры теперь могут приобретать их более чем за 45 суток до отправления.

Также стало известно, что холдинг назначит 1,5 тысячи дополнительных поездов на летний сезон в южные города России. В планах РЖД перевезти на данных направлениях более 11 миллионов пассажиров.

