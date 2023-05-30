График поездов Савеловского, Белорусского и Ярославского направлений МЖД изменится в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График следования некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Ярославского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится в июне. Об этом сообщается в телеграм-канале магистрали.

Изменения связаны с модернизацией инфраструктуры. На Савеловском направлении в будни с 1 по 30 июня (с 10:50 до 14:30) на участке Каналстрой – Вербилки работники осуществят модернизацию объектов энергообеспечения. Помимо этого, 3–4, 10–11, 11–12 июня (с 19:00 до 05:30) и 4–5 июня (с 23:00 до 09:30) специалисты поменяют четыре стрелочных перевода на станции Икша.

Из-за этого в будни из графика уберут некоторые пригодные поезда на участках Москва – Савелово, Лобня – Вербилки и Дубна – Дмитров. При этом из расписания выведут поезда 3–5 и 10–12 июня между Лобней и станциями Икша, Дмитров, Вербилки, Талдом, Дубна и на участках: Москва – Дубна и Икша – Поворово-3.

"На Ярославском направлении в выходные дни с 10:00 3 июня до 10:00 4 июня проведут ремонтно-путевые работы на перегоне Лосиноостровская – Москва. Отменены несколько поездов на участках Москва – Лосиноостровская – Мытищи – Пушкино, некоторые электрички проследуют без остановок на платформах: Москва-3, Маленковкая, Яуза, Лось, Перловская и Тайнинская", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что расписание движения поездов на Ленинградском направлении изменится в период с 30 мая по 4 июня. Так, по будням будут увеличены интервалы с 11:30 до 15:30 – до 2 часов, после 20:00 – до 40 минут.