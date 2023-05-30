Движение поездов "Аэроэкспресс" до Внуково изменится 2 и 3 июня

Фото: transport.mos.ru

"Аэроэкспресс" 2 и 3 июня отменит ряд рейсов до аэропорта Внуково и обратно в связи с проведением планового ремонта на железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Отмечается, что в пятницу, 2 июня, с Киевского вокзала поезда будут отправляться в аэропорт Внуково в 10:00, 12:00, 13:54 и в 22:00, в обратном направлении – в 09:00, 11:00, 13:00 и 21:00. Других рейсов в этот день не будет.

В субботу, 3 июня, до 15:00 включительно поезда не будут курсировать с Киевского вокзала в аэропорт и до 14:00 не будут следовать из аэропорта. С 16:00 поезда во Внуково проследуют по обычному графику. Исключением является рейс в 18:00, он будет отменен. Из аэропорта поезда начнут курсировать в соответствии с расписанием с 15:00. Однако поезд в 17:00 будет отменен, а рейс в 18:00 отправится на три минуты раньше.

В компании порекомендовали пассажирам ознакомиться с актуальным расписанием движения поездов заблаговременно.

Ранее сообщалось, что график следования некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Ярославского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится в июне. Изменения связаны с модернизацией инфраструктуры.

До этого стало известно, что график движения поездов на Ленинградском направлении изменится в период с 30 мая по 4 июня. Так, по будням будут увеличены интервалы с 11:30 до 15:30 – до 2 часов, после 20:00 – до 40 минут.