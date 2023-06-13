Расписание поездов Горьковского направления МЖД изменится 14–30 июня

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График движения поездов изменится на Горьковском направлении с 14 по 30 июня из-за подготовки к запуску МЦД-4. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

"В связи с работами на станции Москва-Пасскажирская-Курская с 14 по 30 июня внесены существенные корректировки в расписание движения поездов", – говорится в сообщении.

Часть электричек, проезжающих через Курский вокзал, а также станции Нижегородская, Балашиха, Ольгино, Железнодорожная, Фрязево, Ногинск, Павловский Посад, Электрогорск и Крутое выведут из расписания.

Кроме того, увеличатся интервалы движения поездов. Ряд составов не будет останавливаться на станции Железнодорожная.

Отмечается, что в период ограничений на станции Москва-Пассажирская-Курская пройдет переустройство путей, что позволит в будущем организовать сквозное движение от соединительной ветви между Каланчевской и Курским вокзалом до Железнодорожной.

Ранее сообщалось, что 17–18 июня изменится расписание поездов "Аэроэкспресса" в аэропорт Внуково. Это связано с проведением плановых работ на железной дороге.

