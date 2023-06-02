Расписание движения поездов изменится на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поезда Курского и Рижского направлений второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) проследуют по измененному расписанию 3,4,10 и 11 июня. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На Курском направлении часть поездов проследует от и до станций Царицыно и Перерва вместо Курского вокзала. Интервалы движения на участке от Подольска до Царицына увеличатся до 20 минут, от Царицына до Курского вокзала – до 1,5 часа. Некоторые поезда выведут из графика.

"На Рижском направлении часть поездов будут следовать от или до станции Стрешнево и Курского вокзала. Интервалы движения при этом увеличат до 30 минут, а несколько поездов отменят", – говорится в сообщении.

На время ограничений пассажирам рекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами подземного и наземного транспорта. Актуальное расписание доступно в приложениях "Московский транспорт", "Метро Москвы" и на сайте перевозчика.

Помимо этого, в периоды с 5 по 8, с 14 по 16, с 19 по 23, с 26 по 30 июня изменится график движения поездов на Ленинградском направлении ОЖД. Это необходимо для проведения работ по модернизации инфраструктуры на станции Крюково в рамках подготовки к запуску МЦД-3. Пассажиров призвали заранее продумывать свой маршрут следования.

