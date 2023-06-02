График движения поездов на Ленинградском направлении ОЖД изменится с 5 по 30 июня

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

График движения поездов на Ленинградском направлении ОЖД изменится в периоды с 5 по 8, с 14 по 16, с 19 по 23, с 26 по 30 июня. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

Изменения вводятся для того, чтобы провести работы по модернизации инфраструктуры на станции Крюково в рамках подготовки к запуску МЦД-3.

Как отмечает ведомство, интервалы в час пик будут увеличены частично до 20 минут.

"В обеденное время с 11:30 до 14:30 в сторону Москвы интервалы увеличены до двух часов, из Москвы с 10:30 до 14:00 нет движения поездов", – говорится в публикации.

Пассажиров предупреждают, что в вечернее время после 20:00 интервалы могут составлять до 40 минут.

Департамент также обращает внимание, что некоторые поезда проследуют от/до станций Сходня и Химки. Часть поездов уберут из расписания, еще часть не будет останавливаться на участке от Крюкова до Ленинградского вокзала.

Граждан призвали заранее продумать свой маршрут следования. С актуальным расписанием всегда можно ознакомиться на официальном сайте перевозчика.

Ранее сообщалось, что электрички и поезда "Аэроэкспресс" Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) будут следовать по будням по измененному графику в период с 5 по 29 июня.

Изменения обусловлены строительством транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Лианозово". Работы пройдут в ночные часы, когда число пассажиров меньше.

Ознакомиться с детальным расписанием движения составов можно в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте ЦППК.



Расписание движения поездов на Ленинградском направлении изменится с 30 мая по 4 июня