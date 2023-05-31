Маршруты общественного транспорта изменятся в центре Москвы 4 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Изменения будут внесены в маршруты наземного транспорта в центре Москвы в воскресенье, 4 июня, из-за проведения полумарафона. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"4 июня с утра до окончания мероприятия меняются маршруты в центре Москвы. Это связано с проведением полумарафона", – говорится в публикации.

Так, маршрут м9 будет работать на двух участках: МЦК ЗИЛ – метро "Серпуховская" и от Рижского вокзала до "Лубянки".

Изменения затронут маршрут м6: вместо Большой Пироговской улицы и Пречистенки автобус проследует по Комсомольскому проспекту и Остоженке без заезда к метро "Спортивная".

В свою очередь, автобусы м31 и 152 будут ходить через улицы Трехгорный Вал и Заморенова до метро "Краснопресненская", как и маршрут 366.

После остановки "Дом культуры "Каучук" автобус 220 развернется через проезд Девичьего Поля и будет следовать по направлению к стадиону "Лужники" по Большой Пироговской улице. Изменения коснутся и других городских маршрутов.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"



Ранее сообщалось, что график следования некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Ярославского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится в июне. Это связано с работами по модернизации инфраструктуры.

Уточнялось, что в будни из графика уберут некоторые пригодные поезда на участках Москва – Савелово, Лобня – Вербилки и Дубна – Дмитров. При этом из расписания выведут поезда 3–5 и 10–12 июня между Лобней и станциями Икша, Дмитров, Вербилки, Талдом, Дубна и на участках: Москва – Дубна и Икша – Поворово-3.

