Расписание движения поездов частично изменится на МЦК с 28 мая по 30 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Расписание движения поездов во внепиковые часы частично изменится на Московском центральном кольце (МЦК) с 28 мая по 30 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Так, в будни интервал частично увеличат с 20:20 до 00:02 от 8 до 16 минут, а в выходные – с 20:20 до 23:58 от 8 до 16 минут.

В часы пик интервалы не поменяются и будут составлять 4 минуты. Департамент объяснил, что это нужно для пропуска транзитных составов дальнего следования.

Жителей Москвы также попросили планировать свои поездки заранее.

До этого сообщалось, что график движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2 изменится с 22:00 до 5:00 с 30 мая до 1 июня, с 6 до 8 и с 13 до 15 июня. На Курском направлении отменят часть поездов, а интервалы движения увеличат до часа. Кроме того, часть поездов проследует от станции Царицыно, говорилось в сообщении.

Также жителей города предупреждали об изменении расписания на Московской железной дороге. Часть поездов отменят, еще некоторым сократят маршрут. В некоторые дни увеличатся интервалы движения.