График поездов на западном радиусе будущего МЦД-4 изменится в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание поездов временно изменится на западном радиусе будущего четвертого Московского центрального диаметра (Киевское направление МЖД) в предстоящие выходные, 27 и 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"В указанные даты на участке от Апрелевки до Крекшино будет закрыт путь "На Москву", поезда будут следовать в реверсивном режиме по пути "Из Москвы". В это время будут готовить инфраструктуру к запуску D4", – говорится в сообщении.

Изменения коснутся участка от Апрелевки до Киевского вокзала. Интервалы между составами увеличат до одного часа. У некоторых поездов изменится время прибытия и отправления, у других – количество остановок на маршруте, а часть вовсе выведут из расписания.

Кроме того, интервалы движения аэроэкспрессов во Внуково будут местами увеличены до двух часов.

Ранее сообщалось, что с 27 мая по 10 июля изменится расписание электричек Казанского направления МЖД. Это связано с развитием инфраструктуры для МЦД-3.

