График движения поездов на МЦД-1 изменится в выходные

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Расписание поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 в предстоящие выходные из-за подготовки к запуску МЦД-4. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"С 03:30 1 июля до 03:30 3 июля на Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится расписание", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанные промежуток времени интервалы движения на участке между Савеловским и Белорусским вокзалом будут увеличены до 30–40 минут. Непосредственно на Савеловском направлении интервалы составят до 15 минут, часть поездов выведут из расписания.

Что касается Белорусского направления, то там интервалы между поездами составят от 30 минут до часа. Часть рейсов также отменят. Кроме того, некоторые поезда будут проходить без остановок станции Тестовская, Беговая и Белорусская.

Также изменения коснутся поездов "Аэроэкспресса" в аэропорт Шереметьево. В выходные они будут следовать только от или до Савеловского вокзала. Интервалы между некоторыми поездами будут увеличены до часа.

Ранее сообщалось, что до 30 июня по измененному расписанию будут ходить поезда Горьковского направления МЖД. Часть электричек, в том числе проезжающих через Курский вокзал, вывели из расписания, у других же были увеличены интервалы.

