Движение на ряде улиц Москвы перекроют в связи с Курбан-байрамом 27–28 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

27–28 июня временно перекроют движение на ряде улиц в связи с проведением праздника Курбан-байрам. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ограничения введут на следующих участках:

с 22:00 27 июня до 11:00 28 июня на улице Дурова;

с 00:01 до 11:00 28 июня на улице Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, в переулках Капельском, Выползов, Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском;

с 04:00 до 11:00 28 июня на улице Хачатуряна и Каргопольской;

с 00:01 28 июня до окончания мероприятия на улице Минской, а также на съездах с проспекта Генерала Дорохова на улицу Минскую.

Кроме того, на территориях перекрытий временно закроют парковку с 00:01 28 июня до окончания события. Жителей и гостей Москвы призвали быть внимательными и планировать маршруты заблаговременно.

Также из-за Курбан-байрама с 23:35 27 июня до конца празднования 28 июня автобусы не будут ходить мимо станции метро "Минская". Маршрут автобуса № е29 укоротят до метро "Ломоносовский проспект". Автобусы № 260 и п209 поедут до микрорайона Матвеевское через Киевский вокзал и площадь Ромена Роллана.