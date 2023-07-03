На Казанском направлении расписание поездов изменится до 15 июля

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На Казанском направлении расписание поездов будет изменено до 15 июля, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы. Это нужно для подготовки к запуску МЦД-3.

Уточняется, что часть поездов отменят, у части изменится маршрут следования и остановки. Интервалы движения поездов увеличат до 30–40 минут во вне пиковые часы.

До Казанского вокзала поезда будут следовать с увеличенными интервалами до 10 минут в часы пик. Кроме того, часть поездов проследуют от/до станции Выхино.

Чтобы добраться до центра пассажирам следует использовать альтернативные маршруты, отметили в департаменте. В частности, со станции Косино Казанского направления можно пересесть на одноименную станцию Некрасовской линии метро, откуда можно доехать до "Нижегородской", где есть пересадка на БКЛ.

Со станции Косино также можно пересесть на станцию "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метро.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что перед открытием МЦД-3 и МЦД-4 проводятся работы по развитию инфраструктуры, обновлению подвижного состава, идет разработка тарифов и подготовка сотрудников. По его словам, более 1,5 тысячи человек будут обучены к запуску диаметров.

Мэр отметил, что в первую очередь сделан упор на подготовку специалистов локомотивных бригад для работы с новым подвижным составом и с более интенсивным движением на будущих направлениях. В данный момент удалось подготовить более 300 бригад, в состав которых входят машинисты и их помощники.



"Мой район. Обратная связь": у станции МЦД-4 "Толстопальцево" благоустроили территорию