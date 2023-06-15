Собянин допустил, что маршрут будущего МЦД-5 утвердят этой осенью

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Решение по маршруту будущего пятого Московского центрального диаметра, который свяжет Ярославское и Павелецкое направления МЖД, могут принять осенью. Об этом сообщил Сергей Собянин, беседуя с корреспондентом телеканала Москва-24 на полях ПМЭФ-2023.

Он пояснил, что в настоящее время столичные власти вместе с РЖД, правительством и проектировщиками изучают возможности соединения двух железных дорог под землей. По его словам, это крайне сложная задача, которая тем не менее будет иметь положительный эффект в случае успеха.

"Технологически это чрезвычайно сложно, но, если это будет реализовано, это разгрузит большое количество транспортных узлов, центр Москвы, Ярославское направление. <...> Я думаю, что осенью <...> подойдем уже к осознанному принятию решения", – сказал мэр.

Собянин добавил, что проект МЦД-5 осложняется и тем, что на него придется рекордная пассажирская нагрузка – порядка миллиона человек в сутки. Столько же будут вместе перевозить строящиеся третий и четвертый диаметры, а существующие МЦД-1 и МЦД-2 суммарно перевозят только 500 тысяч пассажиров в день.

Ранее сообщалось, что движение поездов на третьем и четвертом Московских центральных диаметрах планируется одновременно запустить в октябре-декабре 2023 года. МЦД-3 будет иметь 41 остановку и соединит Зеленоград и Раменское, а МЦД-4 свяжет Апрелевку и Железнодорожный.



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