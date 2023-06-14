Собянин: москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На сайте проекта "Активный гражданин" завершилось голосование, участники которого выбрали цвета для обозначения на схеме Московского метрополитена трех строящихся линий. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Строительство трех радиальных линий – основная задача для Московского метрополитена на ближайшие годы. Метро придет в отдаленные районы и свяжет их с другими частями города через Большую кольцевую линию", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Более 56 тысяч человек проголосовали за вариант, при котором Троицкая линия метро будет изображена на схеме изумрудным цветом, Рублево-Архангельская – графитовым, Бирюлевская – рубиновым.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Троицкая линия протяженностью 40 километров соединит станции Московского центрального кольца (МЦК) с Троицком. Она пройдет по территории Южного (ЮАО), Юго-Западного (ЮЗАО), Троицкого и Новомосковского административных округов столицы (ТиНАО). Ежедневный пассажиропоток линии составит около 100 тысяч человек.

Рублево-Архангельская линия протяженностью 19 километров соединит деловой центр "Москва-Сити" с районами Северо-Западного административного округа (СЗАО) внутри и за пределами МКАД. Около новой линии проживают свыше 700 тысяч москвичей.

Бирюлевская линия протяженностью 21 километр позволит иметь станции метро рядом с домом жителям районов Даниловского, Нагатинский Затон, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное.

Ранее Собянин сообщил, что работы по расширению столичного метрополитена идут круглосуточно. В частности, на "Корниловской" будущей Троицкой линии метростроители приступили к архитектурной отделке платформы. На базе станции в дальнейшем может появиться транспортно-пересадочный узел (ТПУ).



Собянин заявил, что москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро