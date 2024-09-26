Депутат ГД Милонов заявил о необходимости защищать педагогов

Фото: depositphotos/Syda_Productions

В России необходимо защищать педагогов от неправомерных действий и хамства со стороны подростков и их родителей. Об этом зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов сообщил НСН.

Депутат обратил внимание, что учителя слабо защищены. Более того, в РФ долгое время была функция прокуратуры, согласно которой чуть что наказывали учителей.

"Дети что-то устроили нехорошее – наказывают школу, ребенок пришел в учебное заведение в фанатском шарфике – наказывают школу. Надо понять, что учитель – это авторитет. Если государство, общество делегируют учителю эту миссию, то общество должно и помогать, и защищать педагога от неправомерных действий и хамства со стороны подростков", – сказал Милонов.

Ранее сообщалось, что в российских школах планируют создать специальные комиссии для защиты авторитета учителя. Инициатива внесена на рассмотрение Госдумы. Авторы проекта сделали акцент на том, что педагоги имеют право "на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия и оскорбления личности".