Полиция устанавливает обстоятельства избиения мальчика на детской площадке в Москве

Фото: телеграм-канал Mash

Полиция Москвы проводит проверку по факту избиения ребенка на детской площадке в ЖК "Алхимово", сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Полицейские изучают кадры видеозаписей, на которых запечатлено, как в ЖК "Алхимово" взрослый гражданин наносит удары по телу несовершеннолетнему мальчику", – сказали в пресс-службе.

Сотрудники полиции зарегистрировали материал проверки в установленном порядке, добавили в МВД. Правоохранители выясняют место, время и другие обстоятельства произошедшего.

Инцидент попал на видео, распространенное в сети. На кадрах видно, как мужчина, схватив ребенка за ворот куртки, наносит ему удар коленом в живот. Мальчик пытался освободиться и объяснял, что ссора возникла из-за оскорбления его матери.

По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям мужчины, уточнили в ведомстве.

Ранее в Ленинградской области трое подростков с ножом раздели 6-летнего мальчика на детской площадке. МВД заявило, что в настоящее время по факту нападения проводится проверка.