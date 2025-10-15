Трое подростков с ножом раздели 6-летнего мальчика на детской площадке в Ленобласти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Ленинградской области трое подростков с ножом раздели 6-летнего мальчика на детской площадке, передает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в телеграм-канале.

В полицию обратилась мама ребенка, жительница одного из садоводств Ропшинского сельского поселения. По ее словам, несколько дней назад ее сына на детской площадке силой удерживали трое несовершеннолетних. Подростки раздели ребенка до нижнего белья и испортили его верхнюю одежду, разрезав ее острым предметом.

МВД заявило, что в настоящее время по факту нападения проводится проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге школьник заплатил одноклассникам 75 тысяч рублей. Мама мальчика рассказала, что 11-летний ребенок отдал сверстникам деньги для того, чтобы "его не обижали".