СК завел дело против сотрудника частного детсада в Дербенте за избиение ребенка

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей после инцидента с избиением ребенка сотрудником частного детского сада в Дербенте. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

Ранее жительница Дербента написала в Сети, что воспитатель нанес ее сыну травмы. Сотрудники регионального СК начали проверку по факту произошедшего.

В результате следователи выяснили, что сотрудник частного детского сада постоянно применял физическое и психологическое насилие в отношении ребенка 2019 года рождения. В частности, воспитатель на протяжении нескольких месяцев избивал, щипал и оскорблял мальчика.

Сейчас сотрудники регионального СК проводят мероприятия, которые позволят закрепить доказательственную базу.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об истязании против жительницы Лебедянского района Липецкой области, которая снимала на видео, как жестоко обращается с детьми. По версии СК, мать применяла психическое насилие в отношении четырех детей в возрасте от 6 до 10 лет, нецензурно высказываясь в их адрес, оскорбляя и унижая их.

В появившемся в Сети ролике видно, как жительница Липецкой области угрожает залить кипятком несовершеннолетних вместо того, чтобы накормить завтраком, а одного из них вынуждает взять нож, чтобы якобы убить собаку.

