Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 14:57

Общество

В России введут стипендию имени Менделеева для студентов и аспирантов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В России планируют ввести стипендию имени Менделеева в области химии для студентов и аспирантов. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, слова которого приводятся на сайте партии "Единая Россия".

По его словам, пособие будет учреждено по инициативе депутатов фракции. Основным критерием для получения субсидии станет успешное достижение кандидатом в течение конкурсного периода определенных результатов в научно-исследовательской или научно-практической деятельности в области химии и химической технологии.

В частности, учащиеся должны иметь публикации в рецензируемых журналах и материалах конференций, получить грант для проведения научно-исследовательской работы или выиграть международную либо всероссийскую олимпиаду или же другое конкурсное мероприятие.

Мажуга также уточнил, что стипендия будет доступна студентам и аспирантам, начиная с 2026 года.

Ранее кабмин в 10 раз увеличил размер студенческой стипендии имени Виктора Черномырдина – с 1,5 до 15 тысяч рублей в месяц. Также с 5 до 15 тысяч рублей выросла ежемесячная стипендия имени Евгения Примакова.

До этого в России учредили стипендию имени Владимира Жириновского. Она будет назначаться студентам и аспирантам, имеющим особые достижения в области востоковедения и госуправления. Размер выплаты для студентов составит 16 тысяч рублей, для аспирантов – 20 тысяч.

Три новых обязательных предмета появятся во всех вузах России

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика