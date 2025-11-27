В России введут стипендию имени Менделеева для студентов и аспирантов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В России планируют ввести стипендию имени Менделеева в области химии для студентов и аспирантов. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, слова которого приводятся на сайте партии "Единая Россия".

По его словам, пособие будет учреждено по инициативе депутатов фракции. Основным критерием для получения субсидии станет успешное достижение кандидатом в течение конкурсного периода определенных результатов в научно-исследовательской или научно-практической деятельности в области химии и химической технологии.

В частности, учащиеся должны иметь публикации в рецензируемых журналах и материалах конференций, получить грант для проведения научно-исследовательской работы или выиграть международную либо всероссийскую олимпиаду или же другое конкурсное мероприятие.

Мажуга также уточнил, что стипендия будет доступна студентам и аспирантам, начиная с 2026 года.

Ранее кабмин в 10 раз увеличил размер студенческой стипендии имени Виктора Черномырдина – с 1,5 до 15 тысяч рублей в месяц. Также с 5 до 15 тысяч рублей выросла ежемесячная стипендия имени Евгения Примакова.

До этого в России учредили стипендию имени Владимира Жириновского. Она будет назначаться студентам и аспирантам, имеющим особые достижения в области востоковедения и госуправления. Размер выплаты для студентов составит 16 тысяч рублей, для аспирантов – 20 тысяч.

