Московские травматологи заменили тазобедренный сустав 103-летней пациентке

Врачи городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева заменили тазобедренный сустав 103-летней пациентке. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Женщину на скорой привезли в медучреждение после того, как она неудачно упала дома и сломала шейку бедра. В результате ей была сделана операция, в рамках которой врачи заменили пациентке тазобедренный сустав. Благодаря этому хирургическому вмешательству функция сустава была полностью восстановлена.

На следующий день после операции женщина смогла двигаться, а через четыре дня ее выписали с рекомендациями по реабилитации. Врачи отмечают, что после полного восстановления пациентка сможет ходить без опоры.

В свою очередь, заведующий травматолого-ортопедическим отделением больницы Ваагн Папоян назвал случай пенсионерки специфическим. Он указал, что с возрастом кости становятся менее плотными, более хрупкими и склонными к переломам. В связи с этим врачи уделили много внимания креплению эндопротеза, чтобы женщина смогла вернуться к привычной активности.

Ранее врачи Красногорской больницы спасли зрение женщине, которой в глаз попал осколок от бутылки шампанского. Объект разрезал глазное яблоко. Медики отметили, что глубокий и неровный порез представлял серьезную угрозу для пациентки.

Врачи на протяжении 1,5 часа зашивали рану, восстанавливая целостность глазного яблока. Благодаря своевременному и профессиональному лечению удалось избежать наихудшего сценария. Зрение женщины было спасено. Она выписана.

