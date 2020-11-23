Российский офицер пострадал при взрыве мины в Нагорном Карабахе

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

При подрыве мины в Нагорном Карабахе пострадал российский миротворец. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Инцидент случился в районе села Мадагиз. Группа российских миротворцев, представителей Вооруженных сил Азербайджана, МЧС НКР и Международного комитета Красного Креста осуществляла поиски тел погибших в боях.

Отмечается, что один азербайджанский военный погиб, еще четыре сотрудника министерства чрезвычайных ситуаций Нагорно-Карабахской республики пострадали.

Согласно предварительным данным, российский офицер был доставлен в госпиталь в Баку. Его жизни сейчас ничего не угрожает.

10 ноября состоялось подписание соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В документ вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев.

20 ноября Владимир Путин высказался о возможных попытках подрыва договора. Президент России подчеркнул, что только война является альтернативой мирному соглашению.

