Российский офицер пострадал при взрыве мины в Нагорном Карабахе

18:36
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
При подрыве мины в Нагорном Карабахе пострадал российский миротворец. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Инцидент случился в районе села Мадагиз. Группа российских миротворцев, представителей Вооруженных сил Азербайджана, МЧС НКР и Международного комитета Красного Креста осуществляла поиски тел погибших в боях.
Отмечается, что один азербайджанский военный погиб, еще четыре сотрудника министерства чрезвычайных ситуаций Нагорно-Карабахской республики пострадали.
Согласно предварительным данным, российский офицер был доставлен в госпиталь в Баку. Его жизни сейчас ничего не угрожает.
10 ноября состоялось подписание соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В документ вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев.
20 ноября Владимир Путин высказался о возможных попытках подрыва договора. Президент России подчеркнул, что только война является альтернативой мирному соглашению.
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