Войска Азербайджана вошли в Лачинский район Карабаха

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Вооруженные силы Азербайджана вошли в Лачинский район в Нагорном Карабахе.

Как сообщила пресс-служба Минобороны страны, это произошло в согласии с трехсторонним заявлением, подписанным президентами Азербайджана и России, а также премьер-министром Армении. Ранее армянские вооруженные силы покинули Агдамский и Кельбаджарский районы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу до этого сообщил, что российский миротворческие силы завершили развертывание на территории Карабаха. По его словам, в район конфликта перевезли 1960 человек и 552 единицы техники 15-й отдельной мотострелковой бригады.

10 ноября Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян договорились о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии.

При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях. Также Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.