Президент Армении отказал Пашиняну в увольнении главы Генштаба

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Накануне такое предложение поступило от премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает пресс-служба президентского аппарата.

Уточняется, что Гаспарян относится к числу тех, кто выступает за отставку армянского кабмина.

"Президент в рамках своих конституционных полномочий вернул проект указа с возражениями. Президент преследует одну цель – защитить страну от угроз против конституционного строя и безопасности, обеспечить стабильность страны, нормальную деятельность вооруженных сил", – говорится в сообщении.

Кроме того, Саркисян заявил, что не поддерживает ни одну из политических партий.

Позднее стало известно, что после отказа президента Никол Пашинян намерен повторно направить ему предложение об увольнении Гаспаряна. На своей странице в Facebook Пашинян заявил, что данный шаг не способствует разрешению сложившейся ситуации.

"Я снова отправляю президенту предложение об увольнении главы Генштаба, ожидая, что оно будет подписано в установленном порядке", – написал премьер.

Теперь Саркисян должен будет в течение трех дней или подписать указ, или оспорить его в Конституционном суде.

Ранее Пашинян освободил от должности начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна, потребовавшего его отставки.

