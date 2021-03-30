В Генпрокуратуре оценили масштабы коррупции в России в 2021 году

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
В России за первые два месяца текущего года выросло число коррупционных преступлений. Такие данные приводит официальный портал правовой статистики Генпрокуратуры РФ.
По информации ведомства, в январе – феврале 2021 года количество преступлений, связанных с коррупцией, увеличилось на 11,8% – с 6,3 до 7,1 тысячи.
"В их структуре на факты взяточничества приходится около половины выявленных преступлений (3,5 тысячи), относительно января – февраля 2020 года их число возросло на 21,1%", – утверждается в статистике.
В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тысяч рублей. Чаще всего мелкие взятки давали в Башкирии, Москве и Краснодарском крае.
В материале отмечается, что за январь – февраль текущего года незначительный рост показали экономические преступления – на 1%. При этом их удельный вес в общей структуре преступности возрос с 7,8 до 8,3%. Свыше 7,5 тысячи экономических преступлений имели крупный или особо крупный размер, что составляет 30% от этого вида преступлений.
В Генпрокуратуре заключили, что общий материальный ущерб от коррупции на этапе предварительного расследования составляет 65,3 миллиарда рублей.
Ранее губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению в получении взятки. По данным следствия, чиновник получил более 31 миллиона рублей в виде денег и ценностей.
Владимир Путин снял с поста Белозерцева в связи с утратой доверия. В результате правительство области также ушло в отставку.
Позднее Басманный суд столицы на два месяца арестовал Белозерцева. Прокурор поддержал ходатайство следователя, который настаивал исключительно на заключении губернатора в СИЗО.
Правительство Пензенской области ушло в отставку
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