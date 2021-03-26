Пользователей предупредили о появлении поддельного сайта TikTok на русском языке

11:22
Фото: depositphotos/tbtb
В Сети появился фейковый сайт соцсети TikTok на русском языке, которые злоумышленники продвигают под видом бизнес-версии сервиса с возможностью монетизации, сообщает "Коммерсантъ".
По словам ведущего аналитика Infosecurity a Softline Company Александра Вураско, речь идет о сайте tiktok-business.ru. Специалист отметил, что мошенники обычно рассылают популярным блогерам предложение об установке версии соцсети для бизнеса, тогда как встроенная монетизация оказывается отключена.
Жертва переходит по ссылке, вводит логин и пароль для входа в аккаунт, после чего страница перенаправляет на официальное приложение соцсети, а данные для входа попадают мошенникам, уточнил эксперт.
В соцсети рассказали, что уже отправили жалобу и запрос на блокировку данного сайта. В настоящее время TikTok не предоставляет пользователям монетизацию контента на платформе в РФ, подчеркнули в компании.
Аналогичным способом, по словам Вураско, "угоняют" популярные сообщества соцсети "ВКонтакте". Администратору предлагают поучаствовать в промоакции фастфуда, после чего присылают фейковую ссылку. По ссылке открывается страница, которая повторяет официальный сайт производителя, а для продолжения нужно авторизоваться.
Ранее эксперт рассказал, как защитить содержимое e-mail. Он отметил, что ни один сервис электронной почты не может дать полную гарантию безопасности личных данных, для сохранения переписки стоит пользоваться защищенными мессенджерами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: