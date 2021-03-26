Пользователей предупредили о появлении поддельного сайта TikTok на русском языке

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В Сети появился фейковый сайт соцсети TikTok на русском языке, которые злоумышленники продвигают под видом бизнес-версии сервиса с возможностью монетизации, сообщает "Коммерсантъ".

По словам ведущего аналитика Infosecurity a Softline Company Александра Вураско, речь идет о сайте tiktok-business.ru. Специалист отметил, что мошенники обычно рассылают популярным блогерам предложение об установке версии соцсети для бизнеса, тогда как встроенная монетизация оказывается отключена.

Жертва переходит по ссылке, вводит логин и пароль для входа в аккаунт, после чего страница перенаправляет на официальное приложение соцсети, а данные для входа попадают мошенникам, уточнил эксперт.

В соцсети рассказали, что уже отправили жалобу и запрос на блокировку данного сайта. В настоящее время TikTok не предоставляет пользователям монетизацию контента на платформе в РФ, подчеркнули в компании.

Аналогичным способом, по словам Вураско, "угоняют" популярные сообщества соцсети "ВКонтакте". Администратору предлагают поучаствовать в промоакции фастфуда, после чего присылают фейковую ссылку. По ссылке открывается страница, которая повторяет официальный сайт производителя, а для продолжения нужно авторизоваться.

Ранее эксперт рассказал, как защитить содержимое e-mail. Он отметил, что ни один сервис электронной почты не может дать полную гарантию безопасности личных данных, для сохранения переписки стоит пользоваться защищенными мессенджерами.