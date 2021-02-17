В России участились случаи мошенничества при помощи рассылок по электронной почте

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России участились случаи вымогательства при помощи рассылок по электронной почте, сообщает газета "Известия".
По данным газеты, мошенники на протяжении нескольких месяцев следят за потенциальной жертвой с помощью веб-камер, составляя список сайтов, которые посещал адресат в последнее время. В письме они просят пользователя выплатить указанную сумму, если же этого не происходит, то они грозятся выложить в Сеть историю посещения сайтов.
Эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов отметил, что мошенники прибегали к подобной схеме и ранее. Он подчеркнул, что с технической точки зрения существует возможность слежки через веб-камеры на компьютерах, камеры на смартфонах или через встроенные в устройства микрофоны, однако все это требует от злоумышленников больших технических возможностей.
По его словам, уберечь себя от возможной слежки можно с помощью специальной шторки для веб-камеры или же при отключении функции камеры на мобильном устройстве. Однако Галов уточнил, что практически все современные устройства и без этого защищают пользователя с помощью антивирусов.
"Даже если у вас нет антивируса, есть косвенные признаки того, что кто-то получает доступ к вашей веб-камере. Например, если она сама включается. Конечно, есть и вредоносы, которые умеют обходить включение светового индикатора в камере и при этом ведут запись, но, опять же, это не массовая история", – отметил Галов.
Ранее эксперты рассказали о самых популярных сценариях и видах мошенничества в интернете в 2020 году. В "Лаборатории Касперского" добавили, что одним из популярных видов мошенничества стало создание копий известных сайтов или платежных систем – за год компания обнаружила более 7,4 тысячи подобных ресурсов.
Специалисты также дали пользователям Сети советы, как не попадаться на уловки мошенников. В частности, они предложили регулярно обновлять скачанные приложения, создавать сложные пароли для своих аккаунтов, проверять названия сайтов, скептически относиться к "щедрым" предложениям и не переходить по ссылкам, не внушающим доверие.
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