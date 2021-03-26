Эксперт рассказал, как защитить содержимое e-mail

10:48
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ни один сервис электронной почты не может дать полную гарантию безопасности личных данных, для сохранения переписки стоит пользоваться защищенными мессенджерами, сообщил директор факультета информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.
Он отметил, что злоумышленники смогут получить доступ к чужой электронной почте, если установят на компьютер пользователя шпионскую программу или похитят смартфон. По словам Косарева, самым надежным способом скрыть свои данные является использование защищенных мессенджеров вроде Telegram.
"Пока еще не было информации о том, что его удалось взломать и украсть данные пользователей. Есть еще новый мессенджер Signal, который позиционирует себя как самый защищенный. Недавно, кстати, Илон Маск порекомендовал использовать Signal вместо WhatsApp", – рассказал Косарев агентству "Прайм".
Ранее сообщалось, что в России участились случаи вымогательства при помощи рассылок по электронной почте. Мошенники на протяжении нескольких месяцев следят за потенциальной жертвой с помощью веб-камер, составляя список сайтов, которые посещал адресат в последнее время. В письме они просят пользователя выплатить указанную сумму, если же этого не происходит, то они грозятся выложить в Сеть историю посещения сайтов.
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