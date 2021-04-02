В Москве задержали мошенников, убедивших пенсионерку скинуть с балкона 1 млн руб

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице полиция задержала подозреваемых в обмане пенсионерки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк.

79-летняя жительница Москвы сообщила правоохранителям, что стала жертвой мошенников. Незнакомец представился женщине участковым уполномоченным полиции и попросил оказать помощь в раскрытии преступления. Для этого было якобы необходимо согласиться на требования мошенников.

"После этого пенсионерке позвонили и она услышала угрозы в свой адрес. Неизвестный требовал от нее 1 миллион рублей, который она должна снять в банке и сбросить ему с балкона. Когда москвичка это выполнила, мужчина поднял пакет с деньгами и скрылся", – рассказала Волк.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, подозреваемые задержаны. Фигурантов намерены проверить на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее на востоке столицы полицейские задержали женщину по подозрению в краже ювелирных изделий. Как уточняется, с заявлением о пропаже драгоценностей в полицию обратилась 49-летняя москвичка.