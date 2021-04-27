Неизвестные подожгли синагогу на востоке столицы

Фото: facebook.com/RussianJewishCongress

В московском районе Перово неизвестные подожгли здание еврейской общины "Шамир". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского еврейского конгресса.

"Нападение произошло в ночь на 20 апреля, день рождения Гитлера, но известно о нем стало только сейчас. Пожаром было частично уничтожено крыльцо главного входа. Никто не пострадал, материальный ущерб, по предварительным оценкам, составил около 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении пресс-службы.

Главный раввин общины "Шамир" Берл Цисин также рассказал, что на здание была нанесена нацистская свастика. О случившемся было заявлено в полицию.

Ранее в поселке Аскиз в Хакасии произошел пожар в двухэтажном жилом доме, в результате которого погибли трое детей. Уточняется, что несовершеннолетних доставили в больницу с отравлением угарным газом, где они и скончались. По факту их гибели СК возбудил уголовное дело.