В СК РФ поддержали предложение о создании реестра педофилов

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Следственный комитет России поддерживает инициативу о создании реестра педофилов, однако предложение сделать его публичным представляется спорным, сообщила РИА Новости зампредседателя СК РФ Елена Леоненко.

По ее словам, одним из основных принципов создания такого реестра должны быть конкретность, определенность и законность целей сбора и обработки персональных данных.

Леоненко добавила, что общепризнанных действенных методов полного излечения от педофилии нет и никто не может гарантировать, что получавший лечение преступник не совершит повторно аналогичное преступление.

"Именно поэтому с особой внимательностью нужно относиться к лицам, у которых есть такой диагноз, а также к лицам, которые повторно совершают преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних", – подчеркнула зампредседателя ведомства.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила предложение уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец отменить мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц. Парламентарий считает, что мораторий отменять не нужно, поскольку ошибки судебной системы могут привести к человеческим жертвам.

До этого зампредседателя Госдумы Ирина Яровая предложила ввести пожизненный обязательный административный надзор за педофилами. По ее словам, сегодня необходимо реформировать систему административного надзора, в частности предоставить судам право вводить для педофилов запреты на посещение детских учреждений, ограничивать использование ими соцсетей.

В феврале в России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов. Подобное наказание теперь грозит за повторные насильственные действия в отношении несовершеннолетних всех возрастов, а также за насилие в отношении двух и более детей, совершенное впервые.

