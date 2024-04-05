Насиловавшего напарников по игре PUBG Mobile педофила задержали в Татарстане

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В Татарстане задержали серийного педофила, который искал жертв в игре PUBG Mobile, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по республике.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях, совершенных в отношении двух или более лиц. Мужчину подозревают сразу в нескольких эпизодах – известно минимум о трех пострадавших школьниках. В настоящее время в суде решается вопрос об аресте подозреваемого.

Как сообщает Life.ru, первым, кто рассказал родителям о случившемся с ним, был ученик восьмого класса. Мальчик сообщил, что познакомился в мобильной игре со взрослым игроком и начал с ним переписку. 43-летний Андрей В. позвал подростка к себе домой в Зеленодольск, чтобы вместе поиграть. Мальчик согласился и приехал в гости к новому знакомому, а тот изнасиловал его, как только они остались наедине.

Как только об этом стало известно, обнаружились и другие жертвы безработного мужчины. По некоторым данным, подозреваемый приглашал к себе мальчиков с сентября 2023 года.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила рассмотреть инициативу о введении пожизненного ограничения свободы и ношения электронных браслетов с системой отслеживания местоположения для тех, кто был осужден за педофилию.

По ее информации, в РФ увеличивается число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По данным Генпрокуратуры, в 2010 году было зафиксировано 9,5 тысячи подобных преступлений, в 2021 году – уже 16,8 тысячи.

