В Москве суд арестовал многодетную мать по делу о торговле людьми

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Преображенский районный суд Москвы заключил под стражу многодетную мать Юлию Логинову по делу о торговле людьми. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Суд избрал женщине меру пресечения в виде ареста до 16 декабря. Заседание состоялось в закрытом формате по просьбе стороны защиты, которая боялась разглашения персональных данных обвиняемой.

Ранее СК возбудил уголовно дело о торговле детьми после обнаружения у москвички 15 несовершеннолетних на иждивении. В прокуратуре заявили, что поводом для проверки женщины стали поступившие из медучреждения документы. Врачи нашли в крови мальчика 2015 года рождения препарат, запрещенный к применению при его заболевании. Из-за этого инцидента в отношении москвички возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.

Также столичная прокуратура выяснила, что в 2010 году женщине была сделана операция, после которой она не могла рожать детей. Позже генетическая экспертиза подтвердила факт отсутствия родства между женщиной и ее пятью детьми. Следствие считает, что у москвички была соучастница. Подозреваемых задержали.

Позже в деле появился третий фигурант – суррогатная мать. По данным прокуратуры, 30-летняя подозреваемая родила в апреле 2015 года девочку и в марте 2016 года – мальчика. Этих детей 47-летняя женщина по поддельным документам зарегистрировала в уполномоченных органах как рожденных суррогатной матерью.

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