В Греции начался суд над педофилами, насиловавшими 12-летнюю девочку – СМИ

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В Греции начался суд над десятками педофилов, которые обвиняются в сексуальном насилии и эксплуатации 12-летней девочки. Об этом сообщило Афинское агентство новостей АМНА.

В СМИ заявили, что подсудимыми стали 25 мужчин и мать потерпевшей, которая обвиняется в сутенерстве несовершеннолетней при отягчающих обстоятельствах. Женщина вину не признала, обвинения отрицали пострадавшая дочь и другие ее дети. По словам подсудимой, она не осознавала переживания своего ребенка, подчеркнув, что подала жалобу в комиссию по делам несовершеннолетних, когда поняла, что происходит.

В материале говорится, что это дело стало одним из самых громких по педофилии в Греции за последние годы, его начали расследовать в 2022 году. Потерпевшей в районе Колонос оказалась 12-летняя девочка, она работала уборщицей в магазине главного фигуранта дела. Как пишет агентство, 53-летний мужчина арестован, однако до этого он долго насиловал несовершеннолетнюю и продавал ее знакомым. По данными СМИ, его клиентская база включала 213 фамилий, но перед судом предстала лишь часть их них.

По информации АМНА, количество обвиняемых достигает 40, подавляющее большинство из них находится под стражей. Уточняется, что большая часть обвиняемых, включая главного фигуранта дела Илиаса Михоса и мать ребенка, провели под стражей больше 12 месяцев, а 18 месяцев истекут в апреле. Согласно конституции Греции, людей нельзя держать в заключении свыше 1,5 года.

В статье отмечается, что суд по делу начался 8 января при повышенных мерах безопасности, судебный процесс будет проходить без публики при закрытых дверях. По данным агентства, перед заседанием около зала суда собрались люди, которые выкрикивали лозунги в поддержку девочки, также мать потерпевшей, увидев обвиняемого, попыталась вырваться и напасть на него, говорится в сообщении. Греческим журналистам бабушка жертвы сказала, что со скамьи подсудимых нужно убрать мать и "повесить ненормальных".

Как пишет АМНА, суд продолжится 10 января.

Ранее первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова предложила рассмотреть инициативу о введении пожизненного ограничения свободы и ношения электронных браслетов с системой отслеживания местоположения для тех, кто был осужден за педофилию.

Отмечается, что в рамках режима будет применяться запрет на оставление места постоянного проживания или пребывания в определенное время суток, посещение мест с массовым скоплением детей, выезд за пределы территории муниципального образования. Кроме того, предлагается запретить подобным лицам посещать места проведения массовых и иных мероприятий, менять места работы, учебы, жительства или пребывания без согласия надзорного органа.

Лантратова считает, что если меры будут реализованы, то количество преступлений такого типа сократится.

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