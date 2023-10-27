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27 октября, 09:33

Происшествия

Число подозреваемых в педофилии в испанской церкви превышает 1 тыс человек – СМИ

Фото: depositphotos/Mehaniq

В результате сексуальных домогательств в отношении несовершеннолетних в испанской католической церкви пострадали уже свыше 2 тысяч человек, сообщает El País со ссылкой на собственное расследование, стартовавшее в 2018 году.

Издание собрало данные о более тысячи подозреваемых в домогательствах в отношении детей. В течение дня уполномоченный по правам человека Анхель Габилондо планирует представить председателю Конгресса депутатов Франсине Арменгол свой отчет по жалобам о сексуальных домогательствах в церкви.

Это расследование началось полтора года назад по запросу парламента.

В 2021 году епископальная конференция Испании признала 220 случаев домогательств в отношении несовершеннолетних, в 2022 году число жертв выросло до 506. При этом газета El País обнародовала данные о 929 подозреваемых и 1 770 потерпевших.

Расследованием инцидентов также намеревалась заняться Генпрокуратура Испании после того, как Папа Римский передал соответствующие документы Конгрегации доктрины веры, координирующей расследования случаев педофилии во всем католическом мире.

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