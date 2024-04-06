Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей

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Владимир Путин подписал закон, запрещающий педофилам посещать места скопления детей. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Нововведение дополнит закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы".

Запрет касается лиц, имеющих непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего.

Им запрещено выходить за установленные судом пределы территории и посещать образовательные, медицинские, санаторно-курортные, физкультурно-спортивные, культурные организации для детей, а также детские площадки.

Исключением станут случаи, когда указанное лицо является родителем ребенка и сопровождает его в подобные организации и учреждения.

Ранее Госдума в окончательном чтении приняла закон о запрете судимым педофилам приходить в образовательные организации и на места отдыха детей, включая детские площадки.

Первый зампред думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая предложила привлекать адвоката к защите пострадавших от преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В настоящее время в рамках российского законодательства адвокат предоставляется тем, кому не исполнилось 16 лет, только по ходатайству его законного представителя.

