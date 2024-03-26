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26 марта, 14:58

Политика

ГД приняла закон о запрете педофилам приходить в школы и на детские площадки

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума в окончательном чтении приняла закон о запрете судимым педофилам приходить в образовательные организации и на места отдыха детей, включая детские площадки. Об этом сообщается в думской базе данных.

Когда закон примут, то имеющим судимости за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних также запретят посещать медицинские и физкультурно-спортивные учреждения для детей.

Депутаты в пояснительной записке ранее указывали, что это касается тех, кто имеет непогашенную или неснятую судимость. Исключением являются те случаи, когда указанное лицо является родителем ребенка и сопровождает его в подобные организации и учреждения.

Ранее первый зампред думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая предложила привлекать адвоката к защите пострадавших от преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В настоящее время в рамках российского законодательства адвокат предоставляется тем, кому не исполнилось 16 лет, только по ходатайству его законного представителя.

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